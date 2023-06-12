12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? TCMB PPK faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? TCMB PPK faiz kararı ne olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023
ABONE OL
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? TCMB PPK faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonomide yeni bir dönemin kapıları aralanırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ne yönde olacağı da merak ediliyor. TCMB Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan atandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonomide yeni bir dönemin kapıları aralanırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ne yönde olacağı da merak ediliyor. TCMB Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan atandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

TCMB'de geçtiğimiz günlerde başkanlık görevine getirilen Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı sonrası faiz kararı saat 14:00'te duyurulacak.

TCMB MAYIS AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA