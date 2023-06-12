Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? TCMB PPK faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonomide yeni bir dönemin kapıları aralanırken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ne yönde olacağı da merak ediliyor. TCMB Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan atandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?