Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kömürhan Köprüsü 7,25 milyon aracı ağırladı

Yerli ve milli imkanlarla inşa ettiğimiz, kendi sınıfında dünyada 4'üncü sırada yer alan köprümüz açıldığı günden bu yana toplam 7,25 milyon aracı ağırladı. Bu gurur hepimizin" dedi.

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