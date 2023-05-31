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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kömürhan Köprüsü 7,25 milyon aracı ağırladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.05.2023
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kömürhan Köprüsü 7,25 milyon aracı ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve 2 Ocak 2021'de hizmete açılan Kömürhan Köprüsü'nün bugüne kadar 7,25 milyon aracı ağırladığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fırat'ın gerdanlığı Kömürhan Köprüsü...

Yerli ve milli imkanlarla inşa ettiğimiz, kendi sınıfında dünyada 4'üncü sırada yer alan köprümüz açıldığı günden bu yana toplam 7,25 milyon aracı ağırladı. Bu gurur hepimizin" dedi.

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