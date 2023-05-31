Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Kömürhan Köprüsü 7,25 milyon aracı ağırladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve 2 Ocak 2021'de hizmete açılan Kömürhan Köprüsü'nün bugüne kadar 7,25 milyon aracı ağırladığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fırat'ın gerdanlığı Kömürhan Köprüsü...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...
- İŞKUR büro memuru iş başvuru ekranı 2023 | 81 ilde en az ilkokul mezunu 1.641 büro işçisi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?
- Asgari ücrete temmuzda zam atağı! %30-35 artış+refah payıyla maaşlar şekillenecek! Mayıs enflasyonuyla dengeler değişebilir! Kalem kalem 2023 ZAMLI hesap...
- Bedava Doğal gaz bitti mi, ne zaman bitecek? 12 ay boyunca kaç metreküp doğal gaz ücretsiz, 25 m3 ne kadar?
- KURBAN BAYRAMI TARİHİ DİYANET 2023 | Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil var, 9 gün mü?
- 31 Mayıs 2023 GRAM altın ne kadar? Kapalıçarşı alış satış rakamlarında son durum ne? CANLI ALTIN FİYATLARI
- A101'den BÜYÜK KAMPANYALI FİYATLAR: %100 elektrikli motosiklet Perşembe günü satışa çıkıyor! 81 ilde aynı anda...
- MECLİS YEMİN TÖRENİ 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi tarihte? TBMM ne zaman açılacak?
- Diyet yapmadan tığ gibi inceldi! Tek bir formülle 38 bedene düştü! 2 ayda 7 kilo verdiren İclal Aydın diyeti! Yağlarınızdan kurtulmak için 15 dakika...
- Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 30 Mayıs Salı FB- Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Şampiyon kim oldu son dakika? Galatasaray şampiyon mu oldu? 30 Mayıs Galatasaray bugün yenerse şampiyon mu?
- GS maçı canlı izle! Ankaragücü-Galatasaray maçı CANLI İZLE! 30 Mayıs Ankaragücü GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?