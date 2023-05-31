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Bedava Doğal gaz bitti mi, ne zaman bitecek? 12 ay boyunca kaç metreküp doğal gaz ücretsiz, 25 m3 ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Bedava Doğal gaz bitti mi, ne zaman bitecek? 12 ay boyunca kaç metreküp doğal gaz ücretsiz, 25 m3 ne kadar?

Milyonlarca vatandaşa can suyu olan bedava doğal gaz ile ilgili detaylar araştırılıyor. Filyos'ta bulunan Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğal Gaz’ının Devreye Alma Töreni sırasında müjdeyi veren Başkan Erdoğan, 1 ay boyunca doğal gazın tamamen ücretsiz olacağını açıklamıştı. Peki bedava doğal gaz bitti mi, ne zaman bitecek?

Bedava doğal gaz ne zaman bitecek sorusunun cevabı merak ediliyor. 1 ay boyunca ücretsiz olan doğal gazın ne zaman sonlanacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Mayıs ayı biterken doğal gazın ne zaman yeniden ücretlendirilmeye başlanacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki Bedava doğal gaz bitti mi, ne zaman bitecek? 12 ay boyunca kaç metreküp doğal gaz ücretsiz, 25 m3 ne kadar?

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim müjdesi olarak açıkladığı ücretsiz doğal gaz kullanımında sona geliniyor. 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadar olan 38 günlük ücretsiz doğal gaz 1 Haziran itibarıyla ücretli olacak.

12 AY BOYUNCA 25 M3 DOĞAL GAZ BEDAVA!

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı da vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek. Doğalgaz kullanıcılarına bu ay fatura gönderilecek, kullanımlarından ücret tahsil edilmeyecek.

ÜCRET İADESİ YAPILACAK

EPDKnın 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına' ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Toplam ödenecek tutar faturada '0′ TL olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek. Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.

AYLIK KATKI 125-150 TL OLACAK

Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor. 1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3'lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugünkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacak.

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