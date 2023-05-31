Bedava doğal gaz ne zaman bitecek sorusunun cevabı merak ediliyor. 1 ay boyunca ücretsiz olan doğal gazın ne zaman sonlanacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Mayıs ayı biterken doğal gazın ne zaman yeniden ücretlendirilmeye başlanacağı arama motorlarında araştırılıyor. Peki Bedava doğal gaz bitti mi, ne zaman bitecek? 12 ay boyunca kaç metreküp doğal gaz ücretsiz, 25 m3 ne kadar?

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim müjdesi olarak açıkladığı ücretsiz doğal gaz kullanımında sona geliniyor. 24 Nisan 2023'ten 31 Mayıs 2023'e kadar olan 38 günlük ücretsiz doğal gaz 1 Haziran itibarıyla ücretli olacak.