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Ekrem İmamoğlu'nun banka manipülasyonu patladı! Vatandaş rahatça parasını çekti İBB Başkanına tepki gösterdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Ekrem İmamoğlu’nun banka manipülasyonu patladı! Vatandaş rahatça parasını çekti İBB Başkanına tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığı vadettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi yaptığı kirli propagandada Erdoğan'ın yeniden seçimlesi durumunda pazartesi günü bankalardan para çekilemeyeceğini iddia etmişti. İmamoğlu'nun bu manipülasyonu boşa çıkarken, bankalardan parasını çeken vatandaşlar bu söylemlere tepki gösterdi.

İmamoğlu, 24 Mayıs'ta Avcılar mitinginde, "Bakın sevgili dostlar burada esnaflar, iş insanları, tüccarlar var. Bakın bu insanlar büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bakın orada döviz bürosu var. Bugün bankadaki dövizle bankadaki döviz arasında ciddi farklar var. Bankalar merkez bankası artık döviz bürolarından Tahtakale'den döviz satın alır hale geldi. Çok kritik günlerimiz var. Üç gün Bakın eğer Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği ekonomik krizin daha derinden hissedildiği bir süreç istemiyorsak çok çalışmak zorundayız" dedi. Ancak seçimin ertesi günü, vatandaşlar bankalar ve ATM'lerde istedikleri gibi paralarını çekip işlemlerini sürdürdü. Vatandaşlar, oy için manipülasyona başvuran İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"İSTEDİĞİM KADAR PARA ÇEKTİM HİÇBİR SORUN YOKTUR"
Necat Akbaş: Pazartesi günü bankalar para vermeyecek söylentilerini duydum. Fakat ATM'den istediğim kadar paramı çektim. Hatta daha fazlasını vermek için reklamlarla da karşılaştım. Bankaların para vermemesi için hiçbir sebep yok.

Veysi Maskan: Bankalarda hesaplarım var. Seçim öncesinde de çekip yatırabiliyordum. Seçimden sonra da paramı hiçbir sorunla karşılaşmadan çektim, hiçbir olumsuz uyarı da gelmedi. Bankalar para veriyor hatta istediğimden fazlasını vermeye çalışıyorlar.

"BANKALAR ESKİSİNDEN DAHA FAZLA GÜVEN VE PARA VERDİ"
Fahrettin Çakmak: Bu tip söylemler her seçimde söylenir. Seçmen üzerinde korku ve panik yaratmak içindir. Fakat seçim sonrası hiç de söyledikleri gibi olmadı. Ekonomi daha güven verdi ve tüm bankalardan ve ATM'lerden rahatlıkla paramızı çekip harcadık. Olumsuz durum yaşanmadı. Söylenenlerin ne kadar boş ve çaresizlik söylemleri olduğunu gördük.

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