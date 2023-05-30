Ekrem İmamoğlu’nun banka manipülasyonu patladı! Vatandaş rahatça parasını çekti İBB Başkanına tepki gösterdi

İmamoğlu, 24 Mayıs'ta Avcılar mitinginde, "Bakın sevgili dostlar burada esnaflar, iş insanları, tüccarlar var. Bakın bu insanlar büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bakın orada döviz bürosu var. Bugün bankadaki dövizle bankadaki döviz arasında ciddi farklar var. Bankalar merkez bankası artık döviz bürolarından Tahtakale'den döviz satın alır hale geldi. Çok kritik günlerimiz var. Üç gün Bakın eğer Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği ekonomik krizin daha derinden hissedildiği bir süreç istemiyorsak çok çalışmak zorundayız" dedi. Ancak seçimin ertesi günü, vatandaşlar bankalar ve ATM'lerde istedikleri gibi paralarını çekip işlemlerini sürdürdü. Vatandaşlar, oy için manipülasyona başvuran İmamoğlu'na tepki gösterdi.