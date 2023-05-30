Yeni takvim belli oldu: Son tarih 3 Temmuz! Hangi borçlar için süre uzatıldı?
Vergi, prim, para cezası borcu olanlar, EYT kapsamında prim kazanmak isteyenler dikkat! Yapılandırma için başvurular 3 Temmuz’da sona erecek. Peki hangi borçlar için süre uzatıldı? İşte detayları...
Vergı, prim, para cezası gibi borçları olanların, EYT kapsamında emeklilik planlayanların yardımına yetişen yapılandırmada Cumhurbaşkanı kararıyla süri uzatımı yapılırken, tarihlere ilişkin detaylar belli oldu. İşte kamuya borcu olanların merak ettiği soruların yanıtları...
HANGİ TARİHLER NASIL DEĞİŞTİ?
Yapılandırmada 31 Mayıs'a kadar olan başvuru süresi 30 Haziran'a uzatılırken, bu tarih resmi tatile rastladığından başvurular 3 Temmuz günü sona erecek. 30 Haziran'a kadar olan peşin ve ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Yani 3 Temmuz'a kadar başvuranlar peşin ödemeyi ya da ilk taksiti en geç 31 Temmuz'da yatıracak.
EYT'LİLER PRİM BORCUNU NE ZAMANA KADAR KAPATABİLECEK?
Geçmişe dönük hangi primler kazanılabilecek? Bağ-Kur prim borcu emekli aylığı bağlanmasına engel. Borcu olan EYT'liler 3 Temmuz gün sonuna kadar başvurup yapılandırma kapsamında bunu kapatabilecek.
Ardından da şartları sağlıyorsa emekli olabilecek. Ayrıca 3 Temmuz'a kadar başvuranlar prim de kazanabilecek. İsteğe bağlı sigortalı olanların primlerini 1 yıl içinde ödemesi gerekiyor. Bu sürede ödenmeyen primler sigortalılık süresinden sayılmıyor.
İsteğe bağlı kapsamında primini kendi yatırıp Mart'ta başvuranların Nisan 2022'den yıl sonuna kadar olan prim borçları yapılandırma kapsamında yer alıyor. Mayıs'ta başvuranlar da Haziran 2022'den sonraki primler için bu haktan yararlanabilecek. Yarım gün çalışanlar da ödenmeyen primlerini aynı çerçevede yatırarak hizmetlerine ekletebilecek.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) BORÇLARINDA TARİH DEĞİŞİKLİĞİ VAR MI?
Burada bir uzatmaya gidilmedi. Sigortalı bir işte çalışmadığı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemişse ve 31 Temmuz'a kadar gelir testi yaptırırsa belirlenecek gelir durumlarına göre tescilleri geriye dönük olarak güncellenecek. Gelir testi yaptıranların eğer hanesindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkarsa geriye dönük prim borçları silinecek. Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 31 Ağustos'a kadar borçlarını gecikme zamsız ve cezasız ödeyebilecek.
ARAÇ MUAYENESİNİ GECİKTİRENLER İÇİN HANGİ İMKAN VAR?
30 Eylül'e kadar muayenelerin yapılması şartıyla gecikilen her ay ve kesri için alınan yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0.75 oranı kullanılarak ödenecek.
SÜRE UZATIMI HANGİ BORÇLAR İÇİN GEÇERLİ?
31 Aralık 2022 öncesine ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi, Emlak Vergisi dahil vergi borçları, trafik cezası, köprü geçiş gezaları gibi idari para cezaları ve prim borçları kapsamda bulunuyor.
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