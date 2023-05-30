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Körfez’le ticaret köprüsü kuracak dev anlaşma: 100 bin kişilik istihdam sağlanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.05.2023
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Körfez’le ticaret köprüsü kuracak dev anlaşma: 100 bin kişilik istihdam sağlanacak

Türkiye ile BAE arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ticaretin beş yıl içinde ikiye katlanması bekleniyor. Kuzey Afrika’dan Rusya’ya ve Körfez’e iktisadi bir köprü inşa edecek anlaşma ile Türkiye ekonomisinde 100 bin kişilik istihdam sağlanacak.

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