TUSAŞ’tan Malezya’ya 100 milyon dolarlık ihracat! 3 ANKA sistemi kurulacak

TERZİ USULÜ İHA

Ömer Cihad Vardan, Malezya'nın adalardan oluştuğu için uzun menzilli görüş ve uzun süre havada kalma gibi yetenekler istediğini söyledi.

ANKA'ların çok kabiliyetli olduğunu ve bu isteklere karşılık verebildiğini anlatan Vardan, "Malezya'ya vereceğimiz İHA'larımız, ANKA'larımız özel radarlarla donatılacak. Bu nedenle teslimat süresi uzuyor. Terzi usulü dediğimiz, spesifik olarak kendi isteklerine yönelik ekipmanlar yapıp veriyor olacağız." dedi.

"ANKA İLE KALMAYACAK"

Fuar boyunca, başta Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah olmak üzere, üst düzey yöneticilerin TUSAŞ standını ziyaret ettiklerini belirten Vardan, Malezya Kralının TUSAŞ'ı da ziyaret ettiğini ve kendilerini çok iyi tanığını vurguladı.

Vardan, şunları kaydetti: "Münasebetlerimiz sadece ANKA'larla kalmayacak. HÜRJET ile de ilgilendiklerini biliyoruz. HÜRJET'in ilk uçuşunu yapmış olması ve 2 yıl içinde de envantere girecek olması bizi kapıyı açar duruma getirdi. ANKA'ları çeşitlendirip sayılarını artırma arzumuzun yanında HÜRJET'leri de takdim etme arzumuz var. Kral kendisi de söyledi ziyaretinde. KAAN'ımızla da ilgileniyor. Kendisi de pilot. GÖKBEY'imizle ilgili bize bir yer ayarlıyorlar burada. GÖKBEY'i burada monte etmek, yapmak istiyorlar. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Aslında biz sadece satan durumunda olmak istemiyoruz. Yani şirket stratejisi olarak baktığımızda biz bunu el ele, kol kola birlikte nasıl yapabiliriz, kazan-kazan prensibini nasıl geliştiririz çalışmalarını yapmaya gayret ediyoruz."