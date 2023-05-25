Emlak vergisi 1. taksit ödemeleri son gün ne zaman, kimler muaf olacak? Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları 2023...

EYT'LİLER ÖDEMEYECEK!

Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin belediyelere başvuruda bulunması gerekiyor. Gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri sahibi olan da indirimli vergi oranından yararlanabiliyor. Evini kiraya verip kirada oturan da bu haktan yararlanabiliyor.

Emekli olup sürekli ikâmet edilen tek bir yazlık için vergi verilmiyor. Bu yıl emekli olan EYT'liler, bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmamak şartıyla gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak..