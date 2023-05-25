Emlak vergisi 1. taksit ödemeleri son gün ne zaman, kimler muaf olacak? Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları 2023...
"Emlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? sorusu gündemdeki yerini aldı. Vergi borçları e-Devlet üzerinden taksitli ya da belirlenen tarihlerde ödenebiliyor. 2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemeleri ise o tarihte sona erecek. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken EYT'lilere bir müjde daha geldi. Peki, Emlak vergisi taksit ödemeleri son gün ne zaman, kimler muaf olacak? İşte, cevabı...
"Emlak vergisi ödemeleri son gün ne zaman?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemelerinde son gün merak ediliyor. Emlak vergisinin bu yıla ait ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibarıyla başlamıştı. Peki, emlak vergisi ilk taksit ödemeleri son gün ne zaman? İşte detaylar...
İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü sona eriyor. Borcunu ödemeyenler için gecikme durumunda yüzde 2.5 oranında faiz uygulanacak.
Emlak vergisini isteyenler peşin ödeyebileceği gibi isteyenler de taksitle ödeyebiliyor. Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti kasım ayı boyunca ödenebilecek.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor. Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.
EMLAK VERGİSİNDE KİMLER MUAF?
İşte emlak vergisinden muaf olan vatandaşlar:
-Hiçbir geliri olmayanlar,
-Gaziler,
-Engelliler,
-Şehitler,
-Dul ve yetimler,
-Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutlular.
EYT'LİLER ÖDEMEYECEK!
Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin belediyelere başvuruda bulunması gerekiyor. Gelir getirmeyen arsa, arazi, işyeri sahibi olan da indirimli vergi oranından yararlanabiliyor. Evini kiraya verip kirada oturan da bu haktan yararlanabiliyor.
Emekli olup sürekli ikâmet edilen tek bir yazlık için vergi verilmiyor. Bu yıl emekli olan EYT'liler, bu yılki menkul sermaye iradı gelirleri 150 bin lirayı aşmamak şartıyla gelecek yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak..
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