Diyanet kurban vekaleti ücreti ne kadar, kaç TL 2023? Vekaletle kurban nasıl kesilir, fiyatları ne kadar?
"Vekaletle kurban kesimi ne kadar, kaç TL?" sorusu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, fiyatlar hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki, vekaletle kurban nasıl kesilir, ücreti ne kadar? İşte, 2023 Diyanet kurban vekalet ücreti!
Vekaletle kurban kesim bedelleri belli oldu! Kurban Bayramı'nın ilk günü bu sene 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayrama sayılı günler kala dini vazifesini yerine getirmek isteyenler, vekaletle kurban kesimi hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Vekaletle kurban nasıl kesilir, fiyatları ne kadar? İşte, Diyanet kurban vekaleti ücreti!
VEKALET BEDELLERİ AÇIKLANDI!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.
KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?
Vekaletin dinen geçerli olabilmesi için;
1. Vekilin, kurbanı müvekkil adına kesmesi veya kestirmesi gerektiği,
2. Vekaletin, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebileceği,
3. Vekilin, kâr amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabileceği,
4. Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadetinin yerine getirilmiş olmayacağı,
5. İbadet olması cihetiyle kesilen kurbanın amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği,
6. Kurbanda asıl olanın, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesi olduğu, bu bakımdan vekaletle de olsa, kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak "yardım kampanyası" şekline dönüştürülmesinin uygun olmayacağı,
7. Kesilen hayvanın eti, derisi ve diğer herhangi bir cüzünün kesim ücreti olarak verilemeyeceği; ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderlerin müvekkilin parasından karşılanabileceği mütalaa olunmuştur.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
2023 KURBANLIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI?
Kurbanlık fiyatları, il ve hayvan türüne göre değişiyor. Hayvanın yaşı ve ağırlığı fiyatına doğrudan etki ederken 2023 yılı tahminlerine göre kurbanlık koyun fiyatlarının 5.000 TL ile 10.000 TL arasında olması bekleniyor. Genellikle Kurban fiyatları bayramın yaklaşmasına yakın artış gösterirken Kurban Bayramı'nın başlamasıyla düşüşe geçiyor.
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