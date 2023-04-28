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Deprem bölgesinde zaman aşımı gelişmesi! BDDK açıkladı: Süre 3 ay uzatıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.04.2023
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Deprem bölgesinde zaman aşımı gelişmesi! BDDK açıkladı: Süre 3 ay uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle alacakları zaman aşımına uğrayan hak sahipleri veya mirasçıları için son başvuru tarihini 3 ay erteledi.

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