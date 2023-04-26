Yüzde 25 kira artış sınır süresi uzatıldı mı son dakika? Kira artış düzenlemesi hangi tarihe kadar uzatıldı? %25 düzenlemesi...
"Son dakika kira artış düzenlemesi uzatıldı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yüzde 25 kira artışıyla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Nisan ayının son günlerinde "%25 kira artışı uzatılacak mı?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, detaylar...
"Kira artış düzenlemesi uzatıldı mı son dakiak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kira artış süresiyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Söz konusu düzenleme doğrultusunda Temmuz 2023'e kadar kira artış oranı yüzde 25 olarak sabitlenmişti. Peki, %25 kira artış sınırı ne zaman hangi tarihte bitecek? Nisan ayı kira artış hesaplama 2023!
YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
Bakan Kurum, temmuz ayında sona erecek düzenlemenin uzatılacağını açıkladı. Konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.
2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.
Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.
"ARZI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR"
Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti: "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar."
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