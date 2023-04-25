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Son dakika: Zincir marketlerin 2.7 milyarlık ceza itirazına ret

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.04.2023
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Son dakika: Zincir marketlerin 2.7 milyarlık ceza itirazına ret

Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu'nun haklarında verdiği idari para cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 5 zincir market ile 1 tedarikçi firmanın açtığı davalarda ret kararı çıktı. Böylece mahkeme 2021 yılında zincir marketlere verilen 2,7 milyar lira idari para cezasını onamış oldu.

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