Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Kamu işçisinin zam oranı...
"Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu İş Sözleşmesi için son viraja girildi. 700 bin kamu işçisi zam oranı ve taban aylığı belirlenecek. Kamu işçileri zammı için hükümetin yeni bir teklif hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilirken, anlaşmanın 1 Mayıs öncesi yapılması bekleniyor. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Kamu işçisinin zam oranı...
"Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce kamu işçisi zam ve taban aylıkları için 2023 Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine odaklandı. Hükümet kamu işçisi zam teklifini yeniden yükseltmeye hazırlanıyor. Öte yandan TÜRK-İş ve HAK-İş'in kamu işçileri zammı talebi de netleşti. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Kamu işçisinin zam oranı...
KAMU İŞÇİSİ ZAM PAZARLIĞINDA SONA DOĞRU...
Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.
Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi.
Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.
İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.
HÜKÜMETİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN YENİ TEKLİF YAPMASI BEKLENİYOR
Bu kapsamda, hükümetin yeni bir teklif için hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenilirken, görüşmelerin hafta içi hareketlenmesi ve sözleşmenin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.
"İŞÇİ KESİMİ OLARAK TEKLİFİ YETERSİZ BULDUK"
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜHİS'in taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 30 zam yapılması teklifiyle görüşmelerin tıkanması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devreye girdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Sayın Bakan, bayramdan önce, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleriyle görüşerek, hükümetin yeni teklifinin taban ücretin 12 bin lira yükseltilmesi ve ilk altı ay için yüzde 40 zam yapılması şeklinde olduğunu bize iletti. Biz bu teklifi işçi kesimi olarak yetersiz bulduk. Gelinen noktada, hükümetten günün koşullarını, işçilerin alım gücünü ve sunduğumuz taleplerimizi karşılayacak yeni bir teklifte bulunmasını istiyoruz."
DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.
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