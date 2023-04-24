Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Kamu işçisinin zam oranı...

Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerde, belirli bir aşamaya gelindi.