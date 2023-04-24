Fındık fiyatları 24 Nisan güncel liste! 🌰 Serbest piyasada FINDIK FİYATLARI kaç TL oldu? TMO, GİRESUN, FATSA...
"Fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL ? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Fındık fiyatları il il güncellendi. Tedarikçiler ve alıcılar güncel fiyat listesini yakından takip diyor. Peki, Fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte, 24 Nisan Pazartesi fındık fiyatları güncel liste...
Fındık fiyatları 24 Nisan güncel liste! "Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon başta olmak üzere tüm illerde fındık fiyatları güncellendi. Peki, serbest piyasada fındık ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Nisan fındık fiyatları listesi...
24 NİSAN PAZARTESİ 2023 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ
TMO FİYATI
En Düşük: 51,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL
AKÇAKOCA
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL
ÇARŞAMBA
En Düşük: 50,10 TL
En Yüksek: 60,00 TL
DÜZCE
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 58,97 TL
FATSA
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 59,00 TL
GİRESUN
En Düşük: 56,30 TL
En Yüksek: 64,00 TL
SAKARYA
En Düşük: 48,40 TL
En Yüksek: 55,00 TL
SAMSUN
En Düşük: 46,00 TL
En Yüksek: 62,00 TL
TRABZON
En Düşük: 52,00 TL
En Yüksek: 57,50 TL
ZONGULDAK
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL
TERME
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL
ÜNYE
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 57,50 TL
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