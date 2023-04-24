Fındık fiyatları 24 Nisan güncel liste! 🌰 Serbest piyasada FINDIK FİYATLARI kaç TL oldu? TMO, GİRESUN, FATSA...

Fındık fiyatları 24 Nisan güncel liste! "Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon başta olmak üzere tüm illerde fındık fiyatları güncellendi. Peki, serbest piyasada fındık ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Nisan fındık fiyatları listesi...