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Fındık fiyatları 24 Nisan güncel liste! 🌰 Serbest piyasada FINDIK FİYATLARI kaç TL oldu? TMO, GİRESUN, FATSA...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Fındık fiyatları 24 Nisan güncel liste! 🌰 Serbest piyasada FINDIK FİYATLARI kaç TL oldu? TMO, GİRESUN, FATSA...

"Fındık fiyatları bugün ne kadar, kaç TL ? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Fındık fiyatları il il güncellendi. Tedarikçiler ve alıcılar güncel fiyat listesini yakından takip diyor. Peki, Fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte, 24 Nisan Pazartesi fındık fiyatları güncel liste...

Fındık fiyatları 24 Nisan güncel liste! "Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon başta olmak üzere tüm illerde fındık fiyatları güncellendi. Peki, serbest piyasada fındık ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Nisan fındık fiyatları listesi...

24 NİSAN PAZARTESİ 2023 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ

TMO FİYATI

En Düşük: 51,00 TL

En Yüksek: 53,00 TL

AKÇAKOCA

En Düşük: 42,00 TL

En Yüksek: 48,00 TL

ÇARŞAMBA

En Düşük: 50,10 TL

En Yüksek: 60,00 TL

DÜZCE

En Düşük: 48,00 TL

En Yüksek: 58,97 TL

FATSA

En Düşük: 48,00 TL

En Yüksek: 59,00 TL

GİRESUN

En Düşük: 56,30 TL

En Yüksek: 64,00 TL

SAKARYA

En Düşük: 48,40 TL

En Yüksek: 55,00 TL

SAMSUN

En Düşük: 46,00 TL

En Yüksek: 62,00 TL

TRABZON

En Düşük: 52,00 TL

En Yüksek: 57,50 TL

ZONGULDAK

En Düşük: 40,00 TL

En Yüksek: 53,00 TL

TERME

En Düşük: 45,00 TL

En Yüksek: 53,00 TL

ÜNYE

En Düşük: 45,00 TL

En Yüksek: 57,50 TL

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