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Haberler Ekonomi Haberleri İstanbul, Ankara, İzmir doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL? İGDAŞ, Başkent, İzmirGaz doğalgaz fiyatları ne kadar?

İstanbul, Ankara, İzmir doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL? İGDAŞ, Başkent, İzmirGaz doğalgaz fiyatları ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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İstanbul, Ankara, İzmir doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL? İGDAŞ, Başkent, İzmirGaz doğalgaz fiyatları ne kadar?

"İstanbul, Ankara, İzmir doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, doğalgaz kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır." açıklamasında bulundu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL? İGDAŞ, Başkent, İzmirGaz doğalgaz fiyatları ne kadar?

"İstanbul, Ankara, İzmir doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL? İGDAŞ, Başkent, İzmirGaz doğalgaz fiyatları ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır." açıklamasında bulundu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL? İGDAŞ, Başkent, İzmirGaz doğalgaz fiyatları ne kadar?

"DOĞAL GAZDA YÜZDE 75 İNDİRİM UYGULADIK"

Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi ihraçatla geliştirdik. Millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Filyos Deresi'ni bu limanla bütünleştirdik ve burayı ülkenin en önemli doğal gaz merkezi haline getirdik. Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimi sağladık. 21 yılda yaptığımız her yatırımlar insanımızın hayatını kolaylaştırmış olduk. Vatandaşımızı hayat pahalılığı konusunda yalnız bırakmadık. Doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladık.

BEDAVA DOĞAL GAZ MÜJDESİ

1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI KAÇ TL?

İstanbul İGDAŞ doğalgaz metreküp (m3) fiyatı 4.590012 TL

Ankara BAŞKENTGAZ doğalgaz metreküp (m3) fiyatı 5.076105 TL

İzmir İZMİRGAZ doğalgaz metreküp (m3) fiyatı 5.853395 TL

HESAPLAMALAR ŞUBAT AYI FİYATLARINA GÖRE YAPILMIŞTIR. GÜNCEL HESAPLAMALAR GELDİĞİNDE HABERİMİZE EKLENECEKTİR.

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