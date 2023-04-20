"İstanbul, Ankara, İzmir doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL? İGDAŞ, Başkent, İzmirGaz doğalgaz fiyatları ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, "1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır." açıklamasında bulundu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir doğalgaz metreküp fiyatı kaç TL? İGDAŞ, Başkent, İzmirGaz doğalgaz fiyatları ne kadar?