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Doğal gaz 1 ay ücretsiz mi olacak? Doğalgaz bedava, ücretsiz mi oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Doğal gaz 1 ay ücretsiz mi olacak? Doğalgaz bedava, ücretsiz mi oldu?

"Doğal gaz 1 ay ücretsiz mi olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz müjdesini verdi. Doğal gaz 1 ay ücretsiz mi olacak? Doğalgaz bedava, ücretsiz mi oldu?

"Doğal gaz 1 ay ücretsiz mi olacak? Doğalgaz bedava, ücretsiz mi oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz müjdesini verdi. Doğal gaz 1 ay ücretsiz mi olacak? Doğalgaz bedava, ücretsiz mi oldu?

"DOĞAL GAZDA YÜZDE 75 İNDİRİM UYGULADIK"

Yüksek teknolojiye dayalı sanayimizi ihraçatla geliştirdik. Millet bahçeleri yaptık. Şehirlerimizdeki hayat kalitesini yükselttik. Filyos Deresi'ni bu limanla bütünleştirdik ve burayı ülkenin en önemli doğal gaz merkezi haline getirdik. Kalkınmanın temel altyapısı olan enerjimi sağladık. 21 yılda yaptığımız her yatırımlar insanımızın hayatını kolaylaştırmış olduk. Vatandaşımızı hayat pahalılığı konusunda yalnız bırakmadık. Doğal gazda yüzde 75 indirim uyguladık.

BEDAVA DOĞAL GAZ MÜJDESİ

1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz olacaktır. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dâhil tüm doğal gaz tüketiminden de ücret almayacağız.

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