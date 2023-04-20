20 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Personel alımına ilişkin ilanlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Personel alımına ilişkin ilanlar Resmi Gazete’de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
ABONE OL
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Personel alımına ilişkin ilanlar Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya adresinden Bakanlığa 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA