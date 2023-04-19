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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den CHP'ye sandık mesajı: 2002'den bu yana hezimetle ayrılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den CHP’ye sandık mesajı: 2002’den bu yana hezimetle ayrılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türk milletinin Cumhuriyet Halk Partisi CHP) zihniyetine olan güvenini 28 Şubat’ta kaybettiğini iddia ederek, “2002’den bu yana her seçimde CHP sandıktan hezimetle ayrılmaktadır” ifadesini kullandı.

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