THY 2033 rotasını belirledi: 150 bin istihdam 52,2 milyar dolar gelir

DEPREMZEDEYE İSTİHDAM FIRSATI

Deprem sürecinde bölgeye yaptıkları yardımlara da değinen Bolat, "106 milyon dolar nakit, 74 milyon dolar uçuş desteği, 100 milyon dolar da deprem konutları için verdik" dedi. Bu yıl planladıkları 10 bin yeni istihdamın binden fazlasını depremzedelere ayırdıklarını anlatan Bolat, şu bilgileri verdi: "Yaklaşık 500'ü kabin memuru olacak. Şartları biraz daha esnettik. Lise mezunu ve üstü depremzedeleri istihdam edeceğiz. Dil konusunda da biraz daha esnek olacağız." Yurtiçi çalışanlarının yüzde 10'unun EYT'li olduğu bilgisini veren Bolat, bunlarla ilgili mecburi bir emeklilik politikamız olmayacağını kaydetti. Bolat, geçen yıl dış kaynak personelleri ile birlikte 75 bin civarında olan yolcu sayılarını bu yıl 85 bine ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

ANADOLU JET 2024'TE AYRILIYOR

ANADOLU Jet'i 2024'te ayrı bir hava yolu olarak konumlandıracaklarını anlatan Bolat, "Sabiha Gökçen merkezli olacak. Daha düşük maliyetlerde artan rekabet gücü için şirketimizi konumlandıracağız. 2033'te 32 uçaklık bir hava yoluna dönüştüreceğiz. Dış kapasite oranımızı 175'e çıkaracağız. 2028'e kadar yüzde 98'i yeni nesil uçaklardan oluşacak" diye konuştu.