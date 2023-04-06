Enerjide "lider Türkiye" için kritik adım! BOTAŞ yeni döneme hazırlanıyor
TBMM'de kabul edilen bir yasa ile özel sektöre doğal gaz ithal etmenin yolu açılıyor. Türkiye'nin enerji üssü haline gelmesi için BOTAŞ'ın yapısı değiştirilecek. İşte detaylar...
TBMM Genel Kurulu, birçok konuda değişiklikler içeren yasayı kabul etti. Yasa şu değişiklikleri içeriyor:
DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL DÜZENLEME
Depremden etkilenen 11 ildeki il özel idareleri, belediyeler, sanayi ve ticaret odaları, kalkınma ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olacak.
YEŞİL SANAYİ BÖLGELERİ
"Yeşil Organize Sanayi Bölgesi" tanımlanacak, belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılacak.
BOTAŞ'A YENİ DÜZEN
Türkiye'nin enerji üssü haline gelmesi için BOTAŞ'ın yapısı değiştirilecek. Yeni birim ve şirketler kurabilecek.
BOTAŞ'ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin işletme konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek devir ve benzeri işlemlere dair konular Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenecek.
ÖZEL SEKTÖR DOĞALGAZ İTHAL EDECEK
Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek. Ancak bu hükümler, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı için uygulanmayacak.
MADDİ TEMİNATLAR
İthalat veya ihracat faaliyeti yapan tüzel kişilerden arz güvenliği kapsamında alınacak maddi teminatlar ile rekabetin teminine ilişkin konular bakanlık görüşü alınarak EPDK tarafından düzenlenecek.
DOĞALGAZ TARİFELERİ
İhraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifeleri yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara bağlı olmayacak.
ELEKTRİKLİ OTO İÇİN ÖNLEM
Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişi, burada yüzde 10'un üzerinde payı olanlar lisans iptalini takip eden 3 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2023/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Milli Eğitim Bakanlığı 5 BİN personel alımı sonuçları belli oldu mu?
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika gelişmesi var mı? Belediye şirket işçilerine kadro gelecek mi, olacak mı?
- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son dakika açıklaması geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı? KÇP SON GELİŞMELER
- Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir, tarihte var mı? Rüzgar Aksoy (Turgut Alp) aslen nereli, kaç yaşında? Hayatı ve dizileri...
- İsmihan Sultan kimdir, ne zaman, nasıl öldü? Kuruluş Osman İsmihan Sultan tarihte var mı? Hayatı...
- Diriliş Ertuğrul hayranlarına müjde! 4.5 yıllık aranın ardından yerine geçecek dizi belli oldu!
- Refah Payı ÇARKI ÇEVİRDİ! Memura Altın değerinde ödül! 90 günde %10,52 artışla 8.732 TL! Seyyanen zam eklenecek mi?
- GS-Medipol Başakşehir Maçı ÖZETİ | ZTK Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi kaç kaç bitti?
- Avrasya Tüneli son dakika | Avrasya Tüneli araç girişine neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Kaç km?
- Ramazan ayının 14. günü okunacak sureler | İsra suresi 105-106 ayet tefsiri ve okunuşu! Fazileti nedir? Türkçe Arapça...
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ YSK 2023 | Başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları ve görevleri neler?
- Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi'nde ne oldu, fazileti nedir? 2023 DİYANET dini günler takvimi