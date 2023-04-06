Enerjide "lider Türkiye" için kritik adım! BOTAŞ yeni döneme hazırlanıyor

ÖZEL SEKTÖR DOĞALGAZ İTHAL EDECEK

Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek. Ancak bu hükümler, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı için uygulanmayacak.