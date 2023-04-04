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Son dakika: THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.04.2023
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Son dakika: THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu

Türk Hava Yolları, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelere yönelik başlattığı istihdam ilanını duyurdu. THY'nin "kariyer.thy.com" uzantılı internet portalında yayınlanan ilan kapsamında başvuruların 24 Nisan Pazartesi günü saat 23.55'e kadar alınacağı belirtildi.

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