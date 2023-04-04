Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? İllere göre sorgulama...
"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce çiftçinin yararlandığı mazot ve gübre desteği için detaylar merak ediliyor. Hal böyle olunca, gözler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek son açıklamalara çevrildi. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? İllere göre sorgulama...
"Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 1 milyar 653 milyon 871 bin liranın bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? İllere göre sorgulama...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 1 milyar 653 milyon 871 bin liranın bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kirişci, paylaşımında, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, destekleme ödemesinin ayrıntılarına ilişkin infografik de yer aldı.
Buna göre,
1 milyar 520 milyon 671 bin 781 liralık buzağı desteği,
117 milyon 285 bin 356 liralık fark ödemesi desteği (hububat, baklagil, dane mısır),
13 milyon 546 bin 541 liralık biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği,
1 milyon 564 bin 390 liralık mazot ve gübre desteği
803 bin 628 liralık sertifikalı fidan kullanım desteği verilecek.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.
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