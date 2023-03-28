SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'na alınacak 42 bin 500 personelin branş dağılımı belli oldu! Kaç hemşire, ebe, sağlık teknikeri alınacak?
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 42 bin 500 personelle ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını açıklarken, branşa göre dağılımları da duyurdu.
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 42 bin 500 personelle ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS sonucuna göre 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli alınacağını açıklarken, branşa göre dağılımları da duyurdu.
BRANŞ DAĞILIMI NETLEŞTİ
Bakan Koca açıklamasında KPSS ile 6 bin 69 hemşire, 1530 ebe, 1494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni, 21 bin 709 sağlık teknikeri alınacağını açıkladı. 10 bin 900 sürekli işçi alımı da yapılacağını açıklayan Bakan Koca, toplam alım sayısının 42 bin 500 olduğunu söyledi.
DEPREM BÖLGESİNE 11 BİN 891 PERSONEL
Bakan Koca ayrıca deprem bölgesi olan 10 ile yapılacak atamalarla ilgili de bilgi verdi. Koca, 3 bin 358 hemşire, bin 27 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni, 3 bin 767 sağlık teknikeri ve 2 bin 832 işçinin deprem bölgesi illerinde görev yapacağını duyurdu.
İŞÇİ ALIMINDA KURA TARİHİ
İşçi alımında İŞKUR üzerinden başvuru sürecinin tamamlandığını açıklayan Sağlık Bakanı, kura tarihinin 25-26 Nisan olduğunu söyledi.
TERCİH TAKVİMİ
KPSS ile alınacak adaylar için tercih takviminin 28 Mart-3 Nisan 2023 olduğu belirtildi. Adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği duyuruldu.
İşte Bakan Koca'nın açıklaması
TÜRKİYE'NİN SAĞLIĞI İÇİN 42.500 YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞI
Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 31.600 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
KPSS ile alınacak Hemşire sayısı 6.069, Ebe sayısı 1.530, Sağlık Lisansiyeri sayısı 1.494, Sağlık Teknisyeni sayısı 798, Sağlık Teknikeri sayısı 21.709'dur. Toplam sayısı 31.600'ü bulan Sözleşmeli Sağlık Personeli yanı sıra 10.900 Sürekli İşçi alımı da yapılacak. Böylece yeni istihdam sayısı 42.500'e ulaşmaktadır.
Deprem bölgesinde olan 10 il için 3.358 Hemşire, 1.027 Ebe, 400 Sağlık Lisansiyeri, 507 Sağlık Teknisyeni ve 3.767 Sağlık Teknikeri olmak üzere 9.059 Sözleşmeli Sağlık Personeli ve 2.832 Sürekli İşçi, toplamda 11.891 personel istihdam edilecektir.
İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, Ö̈SYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.
Adaylar, tercihlerini 28 Mart-03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre Ö̈SYM'nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.
Şimdiden hayırlı olsun.
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