Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman açıklanacak? Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? İşçiye zam görüşmeleri...
"Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda yer alan 700 bin işçinin artış oranlarının belirlenmesi için görüşmeler başladı. Bu kapsamda 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde son aşama merak ediliyor. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman açıklanacak? Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? İşçiye zam görüşmeleri...
"Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman açıklanacak? Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Peki, Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman açıklanacak? Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? İşçiye zam görüşmeleri...
TEKLİF 'ZAM'ANI! 700 BİN İŞÇİYE TOPLU SÖZLEŞME
Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
TÜRK-İŞ ve HAKİŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelere depremler nedeniyle verilen ara sona erdi. Gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'ndan (TÜHİS) gelecek teklife çevrildi.
Son dakika haberi...Kamu kurumlarında görev yapan 700 bin işçi için zam pazarlığı yeniden başlıyor. Deprem felaketi sebebiyle ara verilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri yeniden yapılacak.
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri, karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.
İŞÇİYE YENİ ZAM
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde işçilerin 2 yıl boyunca alacakları zam oranları ile sosyal ve mali hakları karara bağlanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin yeniden başlaması dolayısıyla Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmede, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da yer aldı.
Ergün Atalay, görüşmelerinin ana başlığının 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi olduğunu söyledi. Atalay açıklamasında, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu." dedi.
SÖZLEŞMELER SONA ERİYOR
Kamu işçileriyle ilgili son olarak sözleşme 2021 yılında yapılmıştı. Bu protokol kapsamında sözleşmelerin bir bölümünün süresi ocak ayında sona erdi.
Kalan sözleşmeler ise Mart ayı itibariyle sona erecek.
Bu nedenle görüşmelerin Şubat ayında tamamlanması bekleniyordu.
Ancak deprem felaketi sebebiyle süreç ertelenmiş oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, deprem nedeniyle askıya alınan toplu iş sözleşmesinin hak kaybı olmayacak şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.
SENDİKALAR TEKLİF HAZIRLIYOR
Görüşmeler öncesinde sendikalar zam oranı tekliflerini hazırlıyor.
Bu konuda son aşamaya gelen sendikaların özellikle enflasyon oranlarına uygun zam oranları isteyeceği öğrenildi.
İŞÇİLER NE İSTİYOR
İşçi tarafında enflasyonun yanında yıl başında 8.500 liraya çıkartılan net asgari ücretin de pazarlıklar sırasında kullanılacağı belirtiliyor.
İşçiler maaşlarının yükselen asgari ücret karşısında düşük kaldığını belirterek öncelikli olarak bir seyyanen düzenleme isteyecek. Bu düzenlemenin ardından oransal zammın belirlenmesinin gündeme gelmesi talep edilecek.
Böylece taban ücretlerin artırılması sonrasında zam oranlarının uygulanması gündeme gelecek.
Son sözleşmede de benzer bir uygulama yapılmış taban ücretler seyyanen artırıldıktan sonra zam oranları belirlenmişti. Taban ücret artışının ardından ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylar için ise yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmişti.
Zamların yanında işçiler için bazı sosyal haklar da masaya gelecek. Ayrıca kadroya geçemeyen taşeron işçilerin kadroya alınması konusu da masada konuşulacak.
TABAN MAAŞ ARTMIŞTI
Ağustos 2021 tarihinde yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonrasında kamudaki işçilerin taban ücreti 4.100 TL'ye yükseltilmiş, ücretlere ise 2021-2022 döneminin ilk 6 ayı için % 12, diğer 6 aylar içinse %5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.
Seyyanen artışla birlikte toplam artış yüzde 34'e ulaşmıştı. 2021 yılında asgari ücret ise net olarak 2.825 lira olarak uygulanmıştı. Taban maaşlar bunun yüzde 45 oranında üzerine çıkmıştı. 2023 yılında ise asgari ücret net 8.500 TL olarak uygulanıyor.
MEMURLAR DA BEKLİYOR
Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Burada da memurların alacakları zam oranları ve mali sosyal haklar belirlenmiş olacak.
Son yapılan artışlarda memurlar için toplu sözleşme de belirlenen oranlara ilaveten refah payı artıları da yapılmıştı. İşçiler için yapılacak görüşmelerde ortaya çıkacak sonuçlar memurlar tarafından da yakından izlenecek.
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