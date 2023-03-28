Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman açıklanacak? Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? İşçiye zam görüşmeleri...

İŞÇİLER NE İSTİYOR

İşçi tarafında enflasyonun yanında yıl başında 8.500 liraya çıkartılan net asgari ücretin de pazarlıklar sırasında kullanılacağı belirtiliyor.

İşçiler maaşlarının yükselen asgari ücret karşısında düşük kaldığını belirterek öncelikli olarak bir seyyanen düzenleme isteyecek. Bu düzenlemenin ardından oransal zammın belirlenmesinin gündeme gelmesi talep edilecek.

Böylece taban ücretlerin artırılması sonrasında zam oranlarının uygulanması gündeme gelecek.

Son sözleşmede de benzer bir uygulama yapılmış taban ücretler seyyanen artırıldıktan sonra zam oranları belirlenmişti. Taban ücret artışının ardından ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylar için ise yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmişti.

Zamların yanında işçiler için bazı sosyal haklar da masaya gelecek. Ayrıca kadroya geçemeyen taşeron işçilerin kadroya alınması konusu da masada konuşulacak.