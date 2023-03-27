Tapuda yeni tuzak! Şikayetler artıyor: ’Mesai bitti’ yalanıyla...

KİRALIK EVDE 'KAPORA' ALDATMACASI



Dolandırıcıların kiralık ev arayanları da 'kapora' oyunu ile aldattığına değinen sektör temsilcisi, "İnternet sitesindeki ilanda kiralık ev buluyorsunuz. Kapora gönderiliyor. Başka illerden gelen de ilanda görüp, ödeme yapıyor. Sonra emlakçı diye tanıdıkları kişiyi aradıklarında telefona bakmıyor. Eve gidiyorlar, evde başkaları oturuyor. Burada emlakçı olmadığı ve dolandırıcı olduğu ortaya çıkıyor. Ev kiralamak isteyenler, buna dikkat etmeli" diye konuştu.

Sektör yetkilisi, mağdurların şikayeti sonrası dolandırıcıların herhangi bir oda kaydı bulunmaması nedeniyle işlem yapamadıklarını ve polise gitmeleri gerektiğini anlattıklarını söyledi.