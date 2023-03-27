Tapuda yeni tuzak! Şikayetler artıyor: 'Mesai bitti' yalanıyla...
Sektör yetkilileri kendilerini 'emlakçı' olarak tanıtan dolandırıcıların, noter veya tapu müdürlüklerinden mesai bitimine yakın randevu alıp, satış ücretini banka hesabına havale ettirdikten sonra konut almak isteyenleri, 'Mesai bitti, işlemlere yarın devam edelim' sözü ile kandırdığını söyledi. İşte ayrıntılar...
Sektör yetkilileri Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası kentin göç almasıyla başlayan konut sıkıntısının, otellere yerleştirilen depremzedelerin de ev arayışına girmesiyle sürdüğüne dikkati çekti. Kentteki kiralık evlerin 7 bin liradan, satılık 1+1 konut fiyatlarının da 1 milyon liradan başladığını belirten sektör temsilcisi, "Antalya'da kiralık ve satılık konut yok denecek kadar az sayıda" dedi.
MESAİYE YAKIN RANDEVU TERCİHİ
Ev arayışına girenlerin internet sitelerindeki ilanlara yoğun ilgi gösterdiğini belirten sektör temsilcisi, son günlerde sıklıkla yaşanan dolandırıcılık olaylarına ilişkin de bilgi verdi. Temsilci, dolandırıcıların kendilerini 'emlakçı' olarak tanıttığını ya da yakınına ait evi sattığını belirterek, satış fiyatının bir bölümünün başkasına ait banka hesabına gönderilmesinin ardından tapu müdürlüklerinden mesai bitimine yakın saatlerde randevu almayı tercih ettiğini söyledi. Öte yandan, tapu müdürlüğüne gidildiğinde de kalan paranın havalesini yaptıran dolandırıcıların, 'Mesai bitti. İşlemler yarına kaldı' diyerek ev almak isteyenlerin dolandırıldığını anlattı.
"GÜNDE 5-6 DOLANDIRICILIK ŞİKAYETİ"
Dolandırıcıların son günlerde bu yöntem ile insanları mağdur ettiğini vurgulayan sektör yetkilisi, şöyle konuştu:
"Dolandırıcılık genellikle para aktarma sırasında oluyor. Satış ücretinin bir bölümünü evi alacak kişi gönderiyor. Kalanının başka hesaba gönderilmesi talep ediliyor. Ev alacak kişiler, mutlaka paranın tamamını ev sahibinin hesabına göndermeli. Dolandırıcılar, bu yöntemi çok kullanıyor. Dolandırıcılar tapu müdürlüklerinde son dakikaya randevu alıp, para gönderildikten sonra da 'Mesai bitti', 'İşlemler sonraki güne kaldı' gibi söylemlerle kandırıyor. Araç ve konut satışlarında benzer durum yaşanıyor. Günde 5-6 dolandırıcılık şikayeti alıyoruz."
'İŞLEMLERİ ERKEN YAPIN' UYARISI
Konut satışlarının yanı sıra noterde gerçekleştirilen araç satışlarında da dolandırıcıların benzer yöntemi kullandığından bahseden sektör yetkilisi, "Araç satışlarında da kapora gönderiliyor. Notere geliniyor. Başkasının adına hesaba para gönderiliyor. Noter satışı mesai bitiminin sonuna doğru yapılmaya çalışıyor. Ertesi güne kalınca da hesaba para gönderildikten sonra dolandırıcıya ulaşılamıyor. Alım satım yapacakları uyarıyorum. Satış işlemlerinin mesai bitimine yakın dakikalarda yapmayın. Gün içerisinde erken saatlerde gerçekleştirin" dedi.
YETKİ BELGESİ ARAŞTIRILMALI
Sektör temsilcisi, alım-satım işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken şeyleri de şöyle sıraladı:
"İnternet sitelerindeki ilan sahiplerinin gerçekten ev, tapu, araç ya da ruhsat sahibi olduğuna emin olun. Sitelerdeki ilanı veren emlakçı mı, yetki belgesi var mı, vergi levhası var mı araştırın. Bunları araştırmadığınız sürece dolandırılabilirsiniz."
KİRALIK EVDE 'KAPORA' ALDATMACASI
Dolandırıcıların kiralık ev arayanları da 'kapora' oyunu ile aldattığına değinen sektör temsilcisi, "İnternet sitesindeki ilanda kiralık ev buluyorsunuz. Kapora gönderiliyor. Başka illerden gelen de ilanda görüp, ödeme yapıyor. Sonra emlakçı diye tanıdıkları kişiyi aradıklarında telefona bakmıyor. Eve gidiyorlar, evde başkaları oturuyor. Burada emlakçı olmadığı ve dolandırıcı olduğu ortaya çıkıyor. Ev kiralamak isteyenler, buna dikkat etmeli" diye konuştu.
Sektör yetkilisi, mağdurların şikayeti sonrası dolandırıcıların herhangi bir oda kaydı bulunmaması nedeniyle işlem yapamadıklarını ve polise gitmeleri gerektiğini anlattıklarını söyledi.
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