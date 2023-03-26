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Yargıtay'dan emsal karar! Çekle yapılan ödemede kur farkı istenebilir mi?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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Yargıtay’dan emsal karar! Çekle yapılan ödemede kur farkı istenebilir mi?

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal karara göre çekle yapılan ödemelerde kur farkı istenemeyeceğine hükmedildi. msal kararla birlikte çeklerdeki yazan tutarın dışında herhangi bir fark talep edilemeyecek.

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