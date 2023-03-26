İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa’nın zirvesinde! Londra ve Paris’i geride bıraktı

Belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları ise günlük ortalama 1313 uçuş ile 2'nci sırada yer alırken 2 bin 181 uçuş ile Ryanair ilk sırada yer aldı.

LONDRA VE PARİS'İ GERİDE BIRAKTI



EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1274 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.