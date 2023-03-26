İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde! Londra ve Paris’i geride bıraktı
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 15-21 Mart dönemine ilişkin hava trafik istatistiklerine göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1274 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu yayımladı.
Rapora göre yer 15 - 21 Mart 2023 dönemi hava trafik istatistiklerine göre Türkiye günlük ortalama 2 bin 368 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı.
Buna göre Türkiye 2019 yılı performansının yüzde 6 oranında üstüne çıktı.
Belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları ise günlük ortalama 1313 uçuş ile 2'nci sırada yer alırken 2 bin 181 uçuş ile Ryanair ilk sırada yer aldı.
LONDRA VE PARİS'İ GERİDE BIRAKTI
EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1274 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.
İstanbul Havalimanı'nı İkinci 1204 uçuş ile Londra Heathrow, 1153 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı takip etti.
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