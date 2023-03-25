BDDK'dan iki yeni bankanın kuruluşuna onay | Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD'de son dönemlerdeki banka iflasları ekonomik dalgalanmaya neden olurken; Türkiye kendine has ekonomik modeliyle ulusal ve uluslararası yatırımcılara güven aşılıyor. Banka sektöründe güvene dayalı önemli atılımlar arka arkaya geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.
ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu durdurmak adına yüklendiği faiz politikası ekonomik dengeleri kökünden sarstı. İstihdamın azaldığı ve küresel çapta tanınmış şirketler zarar açıkladığı tablo giderek ağırlaştı.
Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank da iflasını duyurmuştu. 2008 ekonomik krizinin ardından yaşanan en büyük iflas kararları küresel piyasaları da ateşlendirdi.
TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞTI
Türkiye pandemi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna krizinin ardından enflasyonla mücadele adına faiz silahına sarılan ABD-Batı merkezli ekonomi politikalarının aksine, kendine has modeliyle farklı bir rota çizdi. Yüksek faiz prangasından kurtulan Türkiye istihdamın artış gösterdiği, ihracatın rekor kırdığı bir ekonomik tabloya sahip oldu.
2 YENİ BANKA KURULUYOR
Ekonomik başarılar ulusal ve uluslararası yatırımcının güvenini topladı. Banka sektörü bu güvenden güçlü bir pay aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2 yeni banka kurulmasına ve 1 bankaya faaliyet izni verilmesini kararlaştırdı.
BDDK'nın 2 yeni banka kurulması ve 1 bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi.
600 MİLYON TL SERMAYELİ
Ayrıca, kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.
Öte yandan, Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.
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