Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu: Kahramanmaraş’ta ilk kazmayı vurduk

"RADYE TEMEL ÜZERİNE KALIP TÜNEL SİSTEMİYLE İNŞA EDİLECEK KONUTLARDA GÜVENLE OTURULACAK"

Bakanlık açıklamasında, Dulkadiroğlu ilçesinde ilk etapta 1.748 konutun yapılacağı ve zemin etüdü çalışmasının tamamlandığı ilk alanda 258 konutun temel kazısına başlandığı bilgisine yer verildi. Açıklamada konutların zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, radye temel üzerine kalıp tünel sistemiyle inşa edileceği vurgulandı. Videoda, "Daha güvenli ve sağlam konutlar için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.