"Temettü ne zaman yatar, hesaba geçer? Temettü ödemesi kaç günde, hangi hesaba yatıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kâr payı olarak da tanımlanan temettü, bir işletmenin elde ettiği dönemlik kârdan nakit ya da hisse senedi olarak ortaklarına pay dağıtmasıdır. Peki, Temettü ne zaman yatar, hesaba geçer? Temettü ödemesi kaç günde, hangi hesaba yatıyor?