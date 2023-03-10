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Temettü ne zaman yatar, hesaba geçer? Temettü ödemesi kaç günde, hangi hesaba yatıyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023
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Temettü ne zaman yatar, hesaba geçer? Temettü ödemesi kaç günde, hangi hesaba yatıyor?

"Temettü ne zaman yatar, hesaba geçer?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir şirketin dönem kârından nakit ya da hisse senedi şeklinde dağıttığı kâr payı, temettü olarak adlandırılır. Peki, Temettü ne zaman yatar, hesaba geçer? Temettü ödemesi kaç günde, hangi hesaba yatıyor?

"Temettü ne zaman yatar, hesaba geçer? Temettü ödemesi kaç günde, hangi hesaba yatıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kâr payı olarak da tanımlanan temettü, bir işletmenin elde ettiği dönemlik kârdan nakit ya da hisse senedi olarak ortaklarına pay dağıtmasıdır. Peki, Temettü ne zaman yatar, hesaba geçer? Temettü ödemesi kaç günde, hangi hesaba yatıyor?

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü bir şirketin bir yıllık faaliyeti neticesinde elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıttığı paydır. Temettü almaya hak kazanabilmek için şirkette hisse senedi sahibi olmak gerekir. Elde edilen bu hak sayesinde temettü gününde her ortak hakkına düşen payı alır. Bir ortak şirketin temettü dağıtacağı tarihten bir gün önce bile hisse senedi alsa, temettü almaya da hak kazanır.

TEMETTÜ NE ZAMAN DAĞITILIR?

Temettü tarihi genel kurul tarafından onaylandıktan sonra ortaklara duyurulur. Temettü iki şekilde dağıtılır. Nakit olarak ödenen temettüler, şirket ortaklarının hesabına nakit olarak aktarılır. Diğeri ise bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılan temettüdür.

Temettünün hangi oranlarda hangi pay sahiplerine aktarılacağı, temettüden 1 gün soran gerçekleşen takas işlemleri sonucunda netleşir. Pay sahipleri, temettü takas işlemi sonrasında yani temettü tarihinden 2 gün sonra temettü ödemelerini alır.

TEMETTÜ NASIL DAĞITILIR?

Şirket, faaliyet dönemi sonunda, vergi ve diğer giderleri yıllık net dönem kârından çıkarır. Kalan kısmını ise %20'den az olmamak kaydı ile şirket hissedarlarına dağıtır. Temettü dağıtım şekilleri içinde genellikle nakit olan temettü dağıtımı tercih edilir. Yalnızca hisse senedi olarak dağıtım yapılması da tercih edilen ikinci seçenektir.

Temettünün bir kısmı nakit, kalan kısmı ise hisse senedi olarak da dağıtılabilir.

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