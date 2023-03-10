Sanayide çarklar dönüyor! Ocakta yüzde 4,5 artış
Son dakika haberine göre TÜİK tarafından açıklanan, Sanayi Üretim Endeksi Ocak 2023 verilerine göre ocakta sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda ise yüzde 4,5 oranında artış gösterdi.
Sanayi Üretim Endeksinin hesaplanmasında Aylık Sanayi Üretim Anketi ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiş, bu illerden derlenen anketlerden %38 oranında cevap alınabilmiştir. Bu nedenle, 2023 Ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı %5,01'dir.
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %4,5 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,7 azaldı.
Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ocak 2023
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,9 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,4 arttı.
Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Ocak 2023
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