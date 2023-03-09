Ev, dükkan, tarla, Vasiyetname ve vakıf senedi, defter tasdik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? NOTER ücretleri 2023 | Harç fiyatları güncellendi!

Noter ücretleri 2023 yılında güncellendi. Noterler belirli bir ücret karşılığı kişiler arası yapılan işlemleri hukuki ve güvenli çerçevede yaparak resmiyet kazandırırlar. Noter fiyatlarının yeniden düzenlemesi ile birlikte vatandaşlar "Noter işlem ücretleri ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki 2023 noter ücretleri ne kadar, kaç TL?