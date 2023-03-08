08 Mart 2023, Çarşamba
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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor! Bakan Derya Yanık duyurdu: 4,3 milyar lira hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor! Bakan Derya Yanık duyurdu: 4,3 milyar lira hesaplarda

Son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 4,3 milyar liralık ödemenin bugün hesaplara geçmeye başlayacağı bildirildi.

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