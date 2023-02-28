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Ticaret Bakanlığından ikinci el araç denetimi! 36 işletnete '6 ay 6 bin kilometre' cezası

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Ticaret Bakanlığından ikinci el araç denetimi! 36 işletnete ’6 ay 6 bin kilometre’ cezası

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı, "2023 yılı ocak ayında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden otomobil yetkili bayileri ile oto galeriler nezdinde kamuoyunda, '6 ay 6 bin kilometre' düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında Bakanlığımızca denetimler yapılmıştır. Toplam 36 işletmeye 15 milyon 905 bin 127 TL idari para cezası uygulanmıştır." dedi.

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