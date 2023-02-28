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Son dakika | Türkiye 4. çeyrekte yüzde 5,6 büyüdü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2023 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
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Son dakika | Türkiye 4. çeyrekte yüzde 5,6 büyüdü

Son dakika haberi...Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5,6, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,5 büyüdü.

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