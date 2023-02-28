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İnternet haber sitelerinden resmi ilan ve reklam yayımı başvuruları alınmaya başlanacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2023
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İnternet haber sitelerinden resmi ilan ve reklam yayımı başvuruları alınmaya başlanacak

Basın İlan Kurumu, Resmi Gazete'nin 1 Şubat tarihli nüshasında yayımlanan Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'ne göre, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunan süreli yayınlar için başvuruların 1 Mart'tan itibaren alınmaya başlanacağını duyurdu.

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