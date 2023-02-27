Az hasarlı, hasarsız ne demek? Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Hasar Dereceleri neler?
Orta hasarlı binalar yıkılacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Vatandaşlar 6 Şubat'ta gerçekleşen depremin ardından bina hasar derecelerini ve orta hasarlı binalara ne olacağını araştırmaya başladı. Peki orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Bina Hasar Dereceleri neler? Az hasarlı, hasarsız bina ne demek? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ilimizde yıkıcı etkilere sebep oldu. Deprem de sayısız bina yıkılırken bazıları da çeşitli hasarlar alarak sağlam kalmayı başardı. Ağır hasarlı binalar kesin olarak yıkılacak ancak vatandaşlar orta hasarlı binalara ne olacağını merak ediyor. Peki orta hasarlı binalar yıkılacak mı?
ORTA HASARLI BİNALAR YIKILACAK MI?
Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. "Orta" hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Deprem nedeniyle güçlendirme gerektirecek boyutta hasar gören binalar orta hasarlı olarak adlandırılır ve güçlendirme yapılmadan kullanılamaz.
BİNA HASAR DERECELERİ
Bina hasar dereceleri; Yıkık, Acil Yıktırılacak Bina, Ağır Hasarlı, Orta Hasarlı, Az Hasarlı, Hasarsız olarak sınıflandırılıyor.
HASARSIZ VE AZ HASARLI BİNA NE DEMEK?
- Afet nedeniyle hiç hasar görmemiş binalar hasarsız,
- Taşıyıcı sistemi kılcal çatlaklar seviyesinde hasar görmüş ancak taşıyıcı
olmayan, duvarlarında meydana gelen çatlaklar, sıva çatlakları, boya/kaplama dökülmeleri gibi hasarlar gözlemlenen binalar ise az hasarlı, olarak sınıflandırılmaktadır.
Hasarsız ya da Az Hasarlı bina sahipleri için Afet Kanunu kapsamında yeni ev yapılması mümkün olmamaktadır.
AĞIR HASARLI BİNA NE DEMEK?
Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. "Ağır" hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır. Deprem nedeniyle onarımı mümkün olmayacak şekilde hasar gören binalar ağır hasarlı olarak adlandırılır ve tekrar kullanımı mümkün değildir. Bina ağır hasarlı ise; bina sahiplerine 7269 sayılı yasa kapsamı ve şartlarında hak sahibi olmaları koşuluyla yeni ev yapılır. Bu binalar hemen boşaltılır ve hasar tespit süreci tamamlanınca yıkılır.
ACİL YIKILACAK BİNALAR
Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalar acil yıkılacak bina olarak adlandırılır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez. AFAD, "Acil yıktırılacak bina; bazı katları çökmüş, yan yatmış, ötelenmiş boyutta hasar görmüş ve her an can ve mal güvenliğini tehdit eden binalardır" diyor.
AZ HASARLI BİNA DEVLET DESTEĞİ ALABİLİR Mİ?
Konutları deprem afeti nedeniyle yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen afetzede aile başına 10 bin TL destek ödemesi yapılmaktadır.
Deprem destek ödemesinde afet bölgesinde ikamet ediyor olmanız yeterlidir. Başka bir şart aranmamaktadır.
HASAR SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Hasar tespitleri, tespitin bitmesine müteakip vatandaşları adres ve kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebiliyor, konu hakkındaki bilgilere ulaşabiliyor.
Aynı zamanda "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapabiliyor. Hasar tespit sorgulama ekranında vatandaşlardan il, ilçe, mahalle, sokak ve bina no bilgisi isteniyor.
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