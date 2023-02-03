03 Şubat 2023, Cuma
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Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? Ocak enflasyon oranı ile 2023 konut, işyeri kira artış oranı hesaplama...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023
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Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? Ocak enflasyon oranı ile 2023 konut, işyeri kira artış oranı hesaplama...

"Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında kira artış oranı merak ediliyor. Ev sahibi ve kiracılar kira artış oranu hesaplaması için detayları merak ediyor. Peki, Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? Ocak enflasyon oranı ile 2023 konut, işyeri kira artış oranı hesaplama...

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? Ocak enflasyon oranı ile 2023 konut, işyeri kira artış oranı hesaplamaları için araştırmalar hız kazandı. Ev sahibi ve kiracılar Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler kira artış hesaplamalarına çevrildi. Peki, Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? Ocak enflasyon oranı ile 2023 konut, işyeri kira artış oranı hesaplama...

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 57,68 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 57,68 oldu.

İşte TÜİK'ten yapılan açıklamanın tam metni:

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2023

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %86,46, AYLIK %4,15 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %4,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,15, bir önceki yılın aynı ayına göre %86,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %125,53 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %70,49 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %101,51, imalatta %70,49, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %237,14 ve su temininde %116,64 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %60,98, dayanıklı tüketim malında %69,42, dayanıksız tüketim malında %97,14, enerjide %188,23 ve sermaye malında %60,19 artış olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

Konutların kira zammı hesaplaması da merak ediliyor. Konutlarda yüzde 25 zam sınırı uygulandığı için kira artış oranı bu rakamla hesaplanacak. 3.000 TL kirası olan bir konut için Ocak ayında zam yapılacaksa 750 TL artışla kira 3.750 TL'ye yükselebilecek. Yıllık kira bu zamla beraber 45.000 TL olabilecek.

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