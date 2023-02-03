Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? Ocak enflasyon oranı ile 2023 konut, işyeri kira artış oranı hesaplamaları için araştırmalar hız kazandı. Ev sahibi ve kiracılar Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler kira artış hesaplamalarına çevrildi. Peki, Şubat ayı kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? Ocak enflasyon oranı ile 2023 konut, işyeri kira artış oranı hesaplama...