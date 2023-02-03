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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika haberi... TÜİK, 2023 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 57,68 oldu.

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