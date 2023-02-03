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Yıllık enflasyon yüzde 57,68 oldu! Enflasyondaki düşüş sürecek mi?

A Haber
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Giriş: 03.02.2023 10:22
Son dakika haberi... TÜİK, 2023 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 57,68 oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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