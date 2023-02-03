Yıllık enflasyon yüzde 57,68 oldu! Enflasyondaki düşüş sürecek mi?

Son dakika haberi... TÜİK, 2023 yılının ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi ocakta yüzde 6,65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 57,68 oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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