Yıllık 125 milyon lira katkı sağlayacak! Araç Barajı’nda su seviyesi artıyor

Araç Barajında depolanacak su ile 33 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanacağını ifade eden Balta, "20 köy ve 1 ili taşkından koruyacak olan Araç Barajı ayrıca 5 MW Kurulu güç ile 13,79 GWh/yıl enerji üretimi sağlayacak. Temelden yüksekliği 81,55 metre ve su depolama kapasitesi 44,16 hm3 olan Kastamonu Araç Barajı ülke ekonomisine yıllık 125 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.

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