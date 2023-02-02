Yıllık 125 milyon lira katkı sağlayacak! Araç Barajı'nda su seviyesi artıyor
Kastamonu’nun Araç ilçesinde yapımı tamamlanan ve 33 bin 180 dekar araziyi suyla buluşturacak Araç Barajında 4 milyon metreküp su depolandı. DSİ Genel Müdürü Akif Balta, "20 köy ve 1 ili taşkından koruyacak olan Araç Barajı ayrıca 5 MW Kurulu güç ile 13,79 GWh/yıl enerji üretimi sağlayacak." dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.
Devlet Su İşleri tarafından Kastamonu ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.
DSİ Genel Müdürü Akif Balta, 2015 yılında yapımına başlanan ve 2022 yılında bitirilerek su tutmaya başlayan Araç Barajında su tutulduğu günden bugüne kadar 4 milyon metreküp su depolandığını ve su seviyesinin hızla arttığını belirtti.
Araç Barajında depolanacak su ile 33 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanacağını ifade eden Balta, "20 köy ve 1 ili taşkından koruyacak olan Araç Barajı ayrıca 5 MW Kurulu güç ile 13,79 GWh/yıl enerji üretimi sağlayacak. Temelden yüksekliği 81,55 metre ve su depolama kapasitesi 44,16 hm3 olan Kastamonu Araç Barajı ülke ekonomisine yıllık 125 milyon lira katkı sağlayacak" dedi.
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