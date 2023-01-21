İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2023? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla kura tarihi açıklandı mı?

20 - 28 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

20 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Antalya ve Kocaeli'nde devam ederken Yalova, Isparta, Bursa, Burdur ve Denizli sonuçları açıklanacak.