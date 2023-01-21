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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2023? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla kura tarihi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2023
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İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2023? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla kura tarihi açıklandı mı?

"İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 50 bin konutun sahibini bulacağı TOKİ İstanbul kura çekimi için takvim merak ediliyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde gerçekleşecek tarihin en büyük sosyal konut projesi için gözler gelecek tarih açıklamasına çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2023? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla kura tarihi açıklandı mı?

"İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2023? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla kura tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurt genelinde 250 bin konut kura çekimleri sonrasında sahiplerini buluyor. Gözler İstanbul için gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2023? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla kura tarihi açıklandı mı?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

20 - 28 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

20 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Antalya ve Kocaeli'nde devam ederken Yalova, Isparta, Bursa, Burdur ve Denizli sonuçları açıklanacak.

İşte, güncel takvim:

20 - 28 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta

23-28 Ocak 2023: Bursa

25 Ocak 2023: Burdur

26-27 Ocak 2023: Denizli

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