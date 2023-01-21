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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.09.2022 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

"Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçen sene Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplara yatırılmıştı. 2023 yılı için ödeme takvimi ve miktarı merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?

"Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçen sene Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplara yatırılmıştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMLANDI MI?

SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerine her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Son olarak emekli maaşlarına %30 zam yapıldı ve en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2022 yılında emekli ikramiyesi tutarı 1.100 TL olarak belirlenmişti. 2023 yılında Emekli ikramiyelerinde artış olması bekleniyor. Ancak zam yapılacak orana veya yeni ikramiyeye ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ

Emekli ikramiyeleri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yatırılır. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimin göre Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak.

Kurban Bayramı ise 28 Haziran'da idrak edilecek. Emekli ikramiyelerinin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Dul ve yetim aylığı alanlara tam ikramiye yatırılmıyor. Hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye alınacak. Örneğin, 2022 yılında eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana 550 lira ikramiye ödenecek. Yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranında aylık alan birine ise 275 lira ikramiye yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi ücretleri zamlanırsa bu tutarlar da değişecek.

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