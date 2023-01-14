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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 14 Ocak 2023 Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2023
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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 14 Ocak 2023 Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım yardımı başlığı altında gerçekleştirilen sosyal yardımda gözler ocak ayı ödemelerine çevrildi. Evde bakım maaşından faydalanan yüz binlerce vatandaş, bu ayki ödemelerin yatacağı tarihi araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde sağlanan destek ödemesine 2023 Ocak ayı itibarıyla yüzde 30 zam geldi. Peki, 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 14 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmesi için sağlanan destek ödemesine bu ay yüzde 30 zam geldi. Yeni ücreti almaya hazırlanan vatandaşlar, ocak ayı ödemeleri hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 14 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

14 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri, her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Bu kapsamda zamlı ilk ödemeler yarından itibaren başlayacak. Bakanlık tarafından ödemeler başladığında, evde bakım maaşı yatan iller güncel liste bu sayfada yer alacak.

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği yüzde 30 zam ile 4 bin 336 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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