Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 14 Ocak 2023 Ocak ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmesi için sağlanan destek ödemesine bu ay yüzde 30 zam geldi. Yeni ücreti almaya hazırlanan vatandaşlar, ocak ayı ödemeleri hakkında detayları araştırıyor. Peki, 2023 Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 14 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

14 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri, her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Bu kapsamda zamlı ilk ödemeler yarından itibaren başlayacak. Bakanlık tarafından ödemeler başladığında, evde bakım maaşı yatan iller güncel liste bu sayfada yer alacak.