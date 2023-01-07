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Ticarete dev destek! Toplam rakam 10 milyar liranın üzerinde

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2023
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Ticarete dev destek! Toplam rakam 10 milyar liranın üzerinde

Küresel çapta Türkiye markasının bilinirliğini artırmayı hedefleyen Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında da desteklerini sürdürmeye devam edecek. Mal ihracatına 7.7 milyar TL, hizmet ihracatına 2.4 milyar TL destek verilecek. Çevreci ihracat için ‘İklim Değişikliği Platformu’ oluşturulacak.

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