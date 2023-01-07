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7 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.01.2023
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7 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı?

Evde bakım maaşı ödemeleri 2023 Ocak zammı ile yükseldi. Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği yüzde 30 zam ile 4 bin 336 liraya yükseldi. Bu destekten faydalanan vatandaşlar, zamlı ödemelerin yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. Peki, 7 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? İşte son gelişmeler...

7 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen evde bakım yardımı ödemeleri, ocak zammı ile yükseldi. Bakıma muhtaç engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmeleri için verilen evde bakım maaşında zamlı ödemelerin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Peki, 7 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? İşte cevaplar...

7 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemeler, her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. 2023 Ocak ayı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR?

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği yüzde 30 zam ile 4 bin 336 liraya yükseldi. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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