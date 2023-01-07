7 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen evde bakım yardımı ödemeleri, ocak zammı ile yükseldi. Bakıma muhtaç engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmeleri için verilen evde bakım maaşında zamlı ödemelerin ne zaman yatacağı araştırılıyor. Peki, 7 Ocak evde bakım maaşı yattı mı? 2023 zamlı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? İşte cevaplar...

7 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemeler, her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. 2023 Ocak ayı ödemeleri başladığında güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.