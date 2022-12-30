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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dış borç açıklaması! Türkiye en az borçlu ülkeler arasında

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den dış borç açıklaması! Türkiye en az borçlu ülkeler arasında

Son dakika haberleri... Dış boç açıklamasında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındadır." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dış borç açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Nebati'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Küresel piyasalardaki olumsuzluklara rağmen; makroekonomik dengeleri, makul risk düzeyini ve uygun maliyeti gözeterek mali disiplinden asla ödün vermeden ilerliyor, stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikalarımızla yol alıyoruz.

Kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden birisi olan borç stokunun GSYH'ya oranında ve Türkiye brüt dış borç stokunun GSYH'ya oranında 2022 yılında çok önemli başarılar sağlanmıştır.

AB ülkelerinde ortalama yüzde 86 olan AB tanımlı genel yönetim borç stokunun GSYH'ye oranı ülkemizde, 2002 yılındaki yüzde 71,5 seviyesinden 2022 yılı 3. çeyreğinde 2021 yılı sonuna göre 7 yüzde puan azalarak yüzde 34,8'e gerilemiştir.

Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasındadır.

Ülkemizin brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı da tüm dünyada borçluluk oranlarının yükseldiği salgın dönemindeki yüzde 60,3 seviyesinden 2022 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 52,6 seviyesine kadar gerilemiştir.

Borç stokundaki düşüşte kaydedilen bu başarının ekonomimizin dengeli ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğü, yatırımların ve istihdamın her geçen gün artmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesi ayrıca önemlidir.

Detaylar gelecek...

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