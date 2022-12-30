Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den dış borç açıklaması! Türkiye en az borçlu ülkeler arasında

Ülkemizin brüt dış borç stokunun GSYH'ye oranı da tüm dünyada borçluluk oranlarının yükseldiği salgın dönemindeki yüzde 60,3 seviyesinden 2022 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 52,6 seviyesine kadar gerilemiştir.

Borç stokundaki düşüşte kaydedilen bu başarının ekonomimizin dengeli ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğü, yatırımların ve istihdamın her geçen gün artmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşmesi ayrıca önemlidir.

Detaylar gelecek...