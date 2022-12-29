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Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yılbaşından önce yatar mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yılbaşından önce yatar mı?

Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli ödeme yapılıyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yılbaşından önce yatar mı?

Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yılbaşından önce yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ayda ihtiyaç sahiplerine ödeme yapacak. Eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanlarda ihtiyaç sahibi oldukları için başvuru yapanlar ödemelerin hesaba yatacağı tarihi merak ediyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yılbaşından önce yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Başkan Erdoğan, 26 Aralık Kabine sonrasında yaptığı açıklamada Aile Destek Paketi ödemeleri için tarihi verdi: "Aile destek programı ödemeleri yılbaşı öncesine çekiliyor." dedi.

Bakan Derya Yanık ise daha önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI NE KADAR OLDU?

Bakan Derya Yanık, aile destek paketi ücretlerinin arttığını belirtmişti. Ödeme tutarı 850 TL-1.250 TL olarak belirlendi.

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