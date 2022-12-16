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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den çitçilere güzel haber: Ödemeler hesaplara aktarılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den çitçilere güzel haber: Ödemeler hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "713 milyon 836 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

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