Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı? 2022 Sağlık Bakanlığı maaş promosyon anlaşması yapıldı mı?

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı banka promosyonu hakkında araştırmalar hız kesmiyor. Sağlık çalışanlarına yatması beklenen banka promosyonu ne kadar, ne zaman verilecek? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması yapıldı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması var mı?